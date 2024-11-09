Hakan Çalhanoğlu dünya devine! İngiliz basınından flaş iddia

Serie A Ligi ekiplerinden Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, hem milli takımda hem de kulübü Inter'de gösterdiği performansla adeta ışıldıyor.

Çalhanoğlu, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Pek çok devin durumunu yakından takip ettiği yıldız futbolcu için, İngiliz basını bomba etkisi yaratacak bir iddiada bulundu.

BAYERN DEVREDE

İddiaya göre Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor.

Alman ekibinin, 30 yaşındaki milli futbolcu için bir kez daha Inter'in kapısını çalacağı aktarıldı.

Münih temsilcisi, yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu'nu istemiş ancak Inter'in futbolcuyu bırakmaya yanaşmaması nedeniyle kadrosuna dahil edememişti.

45 MİLYON EURO'YA İZİN ÇIKABİLİR

Ancak Inter'in 45 milyon Euro dolaylarında gelecek bir bonservis bedeline Hakan Çalhanoğlu'nun transferine izin verebileceği öne sürüldü.

HAKAN DA TRANSFERE SICAK

Çalhanoğlu'nun yakın çevresinin Inter'e transferine milli futbolcunun da sıcak baktığını bildirdiği aktarıldı.

REKOR KIRILACAK

Öte yandan bu dev transferin 45 milyon Euro'ya gerçekleşmesi halinde gerçekleşmesi halinde bir de rekor kırılacak.

Hakan Çalhanoğlu, Türk futbolcular arasında en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcu olarak tarihe geçecek.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 11 maça çıktı.

30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

Yıldız futbolcunun Inter ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.