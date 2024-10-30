Kafkasspor 0-4 Hatayspor | ZTK'da gol şov
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Hatayspor, İnegöl Kafkas SK'yı 4-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. İşte maçın golleri...
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Hatayspor İnegöl Kafkas SK deplasmanına konuk oldu. Hatayspor karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak üst tura yükselen taraf oldu.
Hatayspor'a turu getiren golleri 4. dakikada Carlos Strandberg, 17. dakikada Abdulkadir Parmak, 35. dakikada Bilal Boutobba ve 66. dakikada Selimcan Temel kaydetti.
GOL | İnegöl Kafkas SK 0-1 Hatayspor
GOL | İnegöl Kafkas SK 0-2 Hatayspor
GOL | İnegöl Kafkas Sk 0 - 3 A. HataySpor
GOL | İnegöl Kafkas Sk 0 – 4 A. HataySpor