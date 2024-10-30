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Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 13:45
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Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core hareketleriyle başlayan idman sahada devam etti. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışması yaptı.

Antrenman, hücum ve savunma varyasyonlarının ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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