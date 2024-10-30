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(CANLI) Silivrispor - Kayserispor | Ziraat Türkiye Kupası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 13:02
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CANLI Silivrispor - Kayserispor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Silivrispor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı olarak ahaber.com.tr ve A Spor'dan izleyebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

ASpor CANLI YAYIN

3. Tur maçında 3. Lig ekibi Silivrispor ile Süper Lig ekibi Kayserispor karşı karşıya geliyor. Saat 13.00'te başlayan ve Silivri Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

SİLİVRİSPOR - KAYSERİSPOR 11'LER

Silivrispor: Enes Sancar, Oğuz, Ramazan, Hasan Can, Vedat, Mustafa, Emirhan, Mehmet, Barış, Emir Hakan, Mert

Kayserispor: Onurcan, Batuhan, Kayra, Kolovetsios, Ramazan, Berat, Ackah, Baran, Nurettin, Mehmet Eray, Talha

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