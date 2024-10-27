İbo Aslan UFC 308’de Brezilyalı rakibini nakavtla mağlup etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde yapılan UFC 308 müsabakasında İbo Aslan ile Cerqueira karşılaştı.

İbo Aslan, ilk rauntta henüz birinci dakika dolmadan rakibini teknik nakavtla mağlup ederek galip gelmeyi başardı.

UFC'deki ikinci maçından da galibiyetle ayrılan İbo Aslan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Abu Dabi, Türk gücünü sevdiniz mi? Bunun başlangıç olduğunu biliyordum. Ellerimde Türk gücü var." ifadelerini kullandı.