Arda Güler için dev talip! 70 milyon Euro ödemeye hazırlar
Türk futbolunun geleceği olarak görülen milli yıldız Arda Güler, Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla tüm dünya futbolunun kendine hayran bırakmıştı. Bu sezon kadrosuna yeni yıldızlar takviye ederek sezona başlayan Real Madrid'de forma artık aslanın ağzında. İspanyol basınında çıkan habere göre, Carlo Ancelotti'nin fazla forma şansı tanımadığı Arda Güler için İngiliz devi Madrid'e dudak uçuklatan bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Milli futbolcumuz Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de oynatmadığı için eleştirildiği Arda Güler'e, İngiliz devinin talip olduğu öne sürüldü.
SALAH AYRILIRSA YERİNE ARDA
İspanyol basınından El Nacional, Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un Arda için 70 milyon euro ödemeye hazır olduğunu aktardı.
Liverpool, Arda'nın İngiltere futbolunda başarılı olabileceğine ve kulübün uzun vadeli hedeflerine katkı sağlayabileceğine inanıyor.
Öte yandan Arda'nın da daha fazla forma giymek için gelen teklifleri değerlendireceği iddia edildi.