Arda Güler için dev talip! 70 milyon Euro ödemeye hazırlar

Milli futbolcumuz Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de oynatmadığı için eleştirildiği Arda Güler'e, İngiliz devinin talip olduğu öne sürüldü.

SALAH AYRILIRSA YERİNE ARDA

İspanyol basınından El Nacional, Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un Arda için 70 milyon euro ödemeye hazır olduğunu aktardı.

Liverpool, Arda'nın İngiltere futbolunda başarılı olabileceğine ve kulübün uzun vadeli hedeflerine katkı sağlayabileceğine inanıyor.

Öte yandan Arda'nın da daha fazla forma giymek için gelen teklifleri değerlendireceği iddia edildi.