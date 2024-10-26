Formula 1’de sıradaki durak Meksika

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc üçer, Lewis Hamilton ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 354

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 297

3. Charles Leclerc (Monako): 275

4. Oscar Piastri (Avustralya): 247

5. Carlos Sainz (İspanya): 215



- Takımlar

1. McLaren: 544

2. Red Bull: 504

3. Ferrari: 496

4. Mercedes: 344

5. Aston Martin: 86