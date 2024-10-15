Ümit Milli Takımımız farklı kaybetti! 5-1 mağlup oldular
Ümit Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu son maçında Norveç ile kozlarını paylaştı. Stavanger'de Viking Stadyumu'ndaki mücadelede Norveç U21 - Ümit Milli Takımımızı 5-1 yendi.
Ümit Millİ Takımımız 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemeleri son maçında bugün Norveç ile karşılaştı. Ümit Milli Takımımız Norveç U21 karşısında 5-1 mağlup oldu
Son maç öncesinde gruptan çıkma şansı bulunmayan milliler elemeleri 13 puanla 4. sırada tamamladı.
Norveç'in gollerini 20. dakikada Arnstad (P), 33. dakikada Nordas, 53. ve 68. dakikalarda Schjelderup ve 60. dakikada Egeli atarken, Millilerin tek sayısı 90+2.dakikada Ali Akman'dan geldi.