Süper Lig milli ara bitti mi ne zaman bitecek? 2024 Milli ara takvimi...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile kozlarını paylaştı. Milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e verilen ara futbolseverlerin merakını artırırken, herkes lig heyecanının ne zaman kaldığı yerden devam edeceğini sorguluyor. Peki, milli ara ne zaman sona erecek?
Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte milli maç arası resmen başladı. Takımlar, kadrolarında milli oyuncuları olmayan isimlerle hazırlıklarını sürdürürken, futbolseverler gözlerini yeniden lig heyecanına çevirmiş durumda. Milli aranın ardından Türkiye, Karadağ ve İzlanda ile zorlu sınavlara çıkacak. Süper Lig'de ise şampiyonluk yarışındaki rekabet kızışırken, ikinci sıradaki Samsunspor'un Fenerbahçe'yi ağırlayacağı kritik maç futbolseverlerin gündeminde. Peki, milli ara ne zaman bitecek?
Milli Ara Ne Kadar Sürecek?
Süper Lig'de toplam 11 gün boyunca maç oynanmayacak. 7 Ekim'de başlayan milli ara, 18 Ekim'e kadar sürecek. Bu süreçte sadece Türkiye'de değil, Premier Lig, Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1 gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinde de maçlar yapılmayacak. 19 Ekim Cumartesi günü itibarıyla Süper Lig'de futbol yeniden başlayacak.
Türkiye Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Maç Programı
Türkiye Milli Futbol Takımı, milli arada UEFA Uluslar Ligi'nde önemli sınavlara çıkacak. 11 Ekim'de Karadağ ile karşı karşıya gelecek olan milliler, 14 Ekim'de ise İzlanda deplasmanına çıkacak. Milli takımımızın Uluslar Ligi'nde kalan maç takvimi ise şöyle:
14 Ekim 2024 - 21:45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 - 20:00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 - 22:45: Karadağ - Türkiye
Süper Lig'de Milli Ara Dönüşü Maç Programı
Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. İşte 9. hafta maç programı:
19 Ekim Cumartesi
13:30 Kayserispor - Gaziantep FK
16:00 Trabzonspor - Başakşehir
19:00 Eyüpspor - Göztepe
19:00 Antalyaspor - Galatasaray
20 Ekim Pazar
13:30 Sivasspor - Hatayspor
16:00 Beşiktaş - Konyaspor
19:00 Samsunspor - Fenerbahçe
19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa
21 Ekim Pazartesi
20:00 Bodrumspor - Rizespor