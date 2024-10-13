Süper Lig milli ara bitti mi ne zaman bitecek? 2024 Milli ara takvimi...

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte milli maç arası resmen başladı. Takımlar, kadrolarında milli oyuncuları olmayan isimlerle hazırlıklarını sürdürürken, futbolseverler gözlerini yeniden lig heyecanına çevirmiş durumda. Milli aranın ardından Türkiye, Karadağ ve İzlanda ile zorlu sınavlara çıkacak. Süper Lig'de ise şampiyonluk yarışındaki rekabet kızışırken, ikinci sıradaki Samsunspor'un Fenerbahçe'yi ağırlayacağı kritik maç futbolseverlerin gündeminde. Peki, milli ara ne zaman bitecek?

Milli Ara Ne Kadar Sürecek?

Süper Lig'de toplam 11 gün boyunca maç oynanmayacak. 7 Ekim'de başlayan milli ara, 18 Ekim'e kadar sürecek. Bu süreçte sadece Türkiye'de değil, Premier Lig, Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1 gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinde de maçlar yapılmayacak. 19 Ekim Cumartesi günü itibarıyla Süper Lig'de futbol yeniden başlayacak.

Türkiye Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Maç Programı

Türkiye Milli Futbol Takımı, milli arada UEFA Uluslar Ligi'nde önemli sınavlara çıkacak. 11 Ekim'de Karadağ ile karşı karşıya gelecek olan milliler, 14 Ekim'de ise İzlanda deplasmanına çıkacak. Milli takımımızın Uluslar Ligi'nde kalan maç takvimi ise şöyle:

14 Ekim 2024 - 21:45: İzlanda - Türkiye

16 Kasım 2024 - 20:00: Türkiye - Galler

19 Kasım 2024 - 22:45: Karadağ - Türkiye

Süper Lig'de Milli Ara Dönüşü Maç Programı

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. İşte 9. hafta maç programı:

19 Ekim Cumartesi

13:30 Kayserispor - Gaziantep FK

16:00 Trabzonspor - Başakşehir

19:00 Eyüpspor - Göztepe

19:00 Antalyaspor - Galatasaray

20 Ekim Pazar

13:30 Sivasspor - Hatayspor

16:00 Beşiktaş - Konyaspor

19:00 Samsunspor - Fenerbahçe

19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa

21 Ekim Pazartesi

20:00 Bodrumspor - Rizespor