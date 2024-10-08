Kilis Belediyespor evinde turladı! Kilis Belediyespor 2 - 0 Balıkesirspor ZTK MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla başladı. Günün ilk maçında Kilis Belediyespor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor evindeki karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak bir üst tura yükseldi.
Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 2. tur maçında Bölgesel Amatör Lig takımı Kilis Belediyespor ile TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor karşı karşıya geldi.
Kilis 7 Aralık Stadyumu'nda oynanan ve saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı ev sahibi Kilis Belediyespor 76 ve 90. dakikalarda gelen 2 golle kazanarak 3. tura yükseldi.
KİLİS BELEDİYESPOR 1-0 BALIKESİRSPOR | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KİLİS BELEDİYESPOR 2-0 BALIKESİRSPOR | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNÜN PROGRAMI
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçlarının programı şu şekilde:
8 Ekim Salı:
13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor (Kilis 7 Aralık)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol (Karaelmas Kemal Köksal)
19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor (Fethiye İlçe)