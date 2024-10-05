Maccabi Tel Aviv oyuncuları milli futbolcumuz Aral Şimşir’e saldırdı!

Maccabi Tel Aviv'in Danimarka temsilcisi Midtjylland'a Belgrad'da 2-0 yenildiği Avrupa Ligi maçında İsrailli futbolcular ve güvenlik güçleri, Genç Milli Türk futbolcu Aral Şimşir'e saldırdı.

Olayların başlangıcı defans oyuncusu Stav Lamkin'in Aral'a dirsek atması ile başladı.

Kapsamlı VAR incelemesine rağmen faul penaltı olarak değerlendirilmedi. Ama Aral yüzüne yediği dirsek yüzünden 59. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maccabi Tel Aviv oyuncuları Genç milli futbolcu Aral Şimşir'e saldırdı

KORİDORDA "ÖZGÜR FİLİSTİN" DİYE BAĞIRDI

İsraillilerin provokasyonu soyunma odası koridorlarında da devam etti. İsrailli futbolcular, Aral'a saldırdı. İsrail basını ise olayları Aral'ın ilk yarıda Stav Lamkin'e "Özgür Filistin" diye bağırması ile başladığını iddia etti.

TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Sporx'te yer alan habere göre İsrailliler, Aral'ın devre arasında da Maccabi'nin güvenlik görevlisine de meydan okuduğunu öne sürdü. Aral U16'dan U19'a kadar Danimarka genç milli takımlarında oynadıktan sonra Türk U21 Milli Takımı'nı seçti. 5 kez Milli Takım forması giydi. 19 yaşında olan genç oyuncu, Danimarka alt yaş kategorilerinde çıktığı 21 maçta 5 gol atma başarısı göstermişti.

Maccabi Tel Aviv oyuncuları

İSRAİL'DEN ALÇAK MANŞET

İsrail sport1.maariv. co.il ise Türk oyuncunun penaltı alabilmek için rakibinin dirseğine yüzünü çarptığını yazacak kadar alçaldı.

"Kaderin cilvesi: Maccabi Tel Aviv'li futbolculara 'Özgür Filistin' diye bağıran Türk yaralandı" başlığıyla kaleme alınan sözde haberde, "Stav Lemkin'e çarparak penaltıyı kaçırmaya çalışan Türk orta saha oyuncusunun sakatlığının ciddiyeti hala belirsiz" denildi.

SKANDAL SÖZLER



İsmini vermek istemeyen Maccabili bir oyuncu İsrail sitesi www.mako. co.il'e kasıtlı olarak Aral'a vurduklarını şu sözlerle itiraf etti:

"Türk oyuncu maç boyunca yorumlar yaptı. Oyun sırasında tepkimizin kırmızı kartla sonuçlanacağını biliyorduk... Tünelde birkaç oyuncu ona saldırdık çünkü artık sessiz kalmak istemiyorduk. Bazılarımız onunla hesaplaşmak, çenesini kapatmak istiyordu. Ama çabuk ayırdılar."

Haberde Maccabi Tel Aviv kulübünün bu konuda başka neler yapılabileceğini araştırdığı da belirtildi.