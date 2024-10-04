Dargın oldukları iddia edilmişti! Aktürkoğlu’ndan açıklama geldi: Aramızda bir sorun yok

Başta Portekiz olmak üzere Avrupa'da çok konuşulan ve Benfica'da başarılı bir performans sergileyen Aktürkoğlu sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu

"İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLABİLİYOR"

Rigas - Galatasaray maç sonucunu yorumlayan Akürkoğlu, "Dünkü maçla ilgili; ben de sizler gibi Galatasaray taraftarıyım. İnişler çıkışlar olabiliyor. Galatasaray her zaman bu süreçleri hızlı atlatan güçlü bir takımdır." dedi.

Kerem Aktürkoğlu ve Icardi

"ARAMIZDA BİR SORUN YOK"

"Icardi'nin veda mesajı paylaşmaması; insanlar özel hayatını sosyal medyadan yaşamak zorunda değil. Icardi ile aramızda bir sorun yok. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Geçen gün konuştuk."

Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün

"SAĞ AÇIKTA UÇUYORSUN ZATEN"

Kerem Aktürkoğlu'nun yayınına Yunus Akgün de katıldı. Eski takım arkadaşının performansını öven Kerem, "Sol açıkta senden öyle bir performans beklemiyordum sağ açıkta uçuyorsun zaten." şeklinde konuştu.

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz

"BARIŞ İLE KÜS DEĞİLİM"

Yunus Akgün'ün performansını öven Aktürkoğlu Barış Alper Yılmaz hakkında da bir açıklamada bulundu. Aktürkoğlu,"Barış ile küs değilim. Çok iyi oyuncu, çok iyi bir isim. Allah yolunu bahtını açık etsin. Başarılı bir oyuncu. Bu konuda milliyetçiyim konuşurum. Türk oyunculara biraz daha destek olursak daha iyi olur. Daha çok Türk oyuncular istiyor ve bu kulübü sahipleniyor."

FENERBAHÇE İÇİN FLAŞ CEVAP

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe için dikkat çeken bir ifade kullandı:

"Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar."