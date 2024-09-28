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Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu resitali

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 23:36 Güncelleme: 28.09.2024 23:36
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Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu resitali

Benfica'da forma terleten milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Süper Ligi'nin 7.haftasında oynanan Benfica - Gil Vicente maçında takımını öne geçiren golü kaydetti. Benfica, Aktürkoğlu sayesinde karşılaşmadan 2-1 galip geldi.

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