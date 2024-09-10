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İtalyan taraftarlar İsrail-İtalya maçında İsrail ulusal marşını protesto etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 06:02 Güncelleme: 10.09.2024 06:03
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İtalyan taraftarlar İsrail-İtalya maçında İsrail ulusal marşını protesto etti

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İsrail ile İtalya arasındaki maçın başında, İtalyan taraftarlar İsrail ulusal marşını sırtlarını dönerek protesto etti. İtalyan taraftarların, İsrail marşına yönelik bu protestosu sosyal medyada en çok etkileşim alan ve tartışılan konuların başında geldi.

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