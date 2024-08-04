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Son dakika | Mete Gazoz 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde elendi

Giriş: 04.08.2024 10:55 Güncelleme: 04.08.2024 14:33
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Son dakika | Mete Gazoz 2024 Olimpiyat Oyunları’nın çeyrek finalinde elendi

Son dakika haberi... 2024 Paris Olimpiyatları'nda okçuluk bireysel çeyrek finalinde Mete Gazoz, Kim Woo-Jin'e mağlup oldu ve oyunlara veda etti.

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