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Hatice Akbaş Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde! Madalya garantilendi...

Giriş: 01.08.2024 18:46 Güncelleme: 01.08.2024 19:20
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Hatice Akbaş Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarı finalde! Madalya garantilendi...

Milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kg çeyrek finalinde Moğol rakibi Enkhjargal Munguntsetseg'i mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk boks madalyasını garantilemiş oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Moğol Enkhjargal Munguntsetseg'ı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Milli boksör Hatice AkbaşMilli boksör Hatice Akbaş

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo çeyrek finalinde Moğol Enkhjargal Munguntsetseg ile karşılaştı.

Milli boksör Hatice AkbaşMilli boksör Hatice Akbaş

Rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükselen Hatice, böylece madalyayı garantilemiş oldu.

Milli boksör Hatice AkbaşMilli boksör Hatice Akbaş

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Hatice ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

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