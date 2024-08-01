01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Gençlerbirliği Etebo'yu kadrosuna kattığını duyurdu

Giriş: 01.08.2024 21:37
ABONE OL
Gençlerbirliği Etebo’yu kadrosuna kattığını duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör