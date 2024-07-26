26 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

TFF yeni Tahkim, PFDK ve UÇK başkan ve üyelerini belirledi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 09:23
ABONE OL
TFF yeni Tahkim, PFDK ve UÇK başkan ve üyelerini belirledi

Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu yeni dönemde Tahkim Kurulu, PFDK ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu başkan ve üyelerini belirledi. Açıklama TFF'den yapıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör