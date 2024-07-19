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Eyüpspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.07.2024 20:08
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Eyüpspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.

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