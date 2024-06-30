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Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Fransa şampiyon oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 23:18
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Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi’nde Fransa şampiyon oldu

Voleybolda FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde (VNL) Japonya'yı 3-1 yenen Fransa şampiyon oldu.

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