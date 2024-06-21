EURO 2024: Hollanda - Fransa | CANLI

HOLLANDA - FRANSA MAÇI İLK 11'LERİ

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Simons, Frimpong, Gakpo, Depay

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo, Kante, Rabiot, Tchouameni, Griezmann, Dembele, Thuram.



HOLLANDA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak Hollanda - Fransa karşılaşması 21 Haziran cuma günü saat 22.00'de başlayacak.

Mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

Hollanda - Fransa karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HOLLANDA GERİDEN GELİP KAZANDI

Avrupa futbolunun devlerinden biri olan Hollanda, EURO 2024'teki ilk maçında Polonya ile karşılaştı. Portakallar Adam Buksa'nın golü ile 1-0 geriye düşse de önce Cody Gakpo skoru eşitledi. Karşılaşmanın sonlarına doğru da eski Beşiktaşlı Wout Weghorst 2-1'lik üstünlüğü getiren vuruşu yaptı. Böylelikle turuncular turnuvaya 3 puanla başladı.

EURO 2024'ün İngiltere ile birlikte favorilerinden biri olarak gösterilen Fransa ise ilk maçında Avusturya ile karşılaştı. Horozlar Wöber'in kendi kalesine attığı golle mücadeleden 3 puanla ayrıldı ve Almanya'da zafer kazanarak turnuvaya merhaba dedi.

Hollanda gruptaki son maçında Avusturya, Fransa ise Polonya ile karşılaşacak.