13 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig grupları belli oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 13.06.2024 17:33
ABONE OL
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig grupları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF 2. ve 3. Lig'in gruplarında yer alacak takımların belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Buna göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonu grupları belli oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör