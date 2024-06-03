03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Nicolo Zaniolo'nun yeni rotası belli oldu! Galatasaray'a dönecek derken...

Giriş Tarihi: 03.06.2024
ABONE OL
Nicolo Zaniolo’nun yeni rotası belli oldu! Galatasaray’a dönecek derken...

Galatasaray'ın 2023 yılı Şubat ayında kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezonun başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanmıştı. İngiltere'deki kariyerinde beklentileri karşılamayan yıldız futbolcunun Galatasaray'a geri dönmesi beklenirken, sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Okan Buruk yönetiminde gelen şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına yoğunluk veren Aslan, kadroda önemli değişiklik planlamıyor.

ZANIOLO'NUN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Sezon başında İngiliz ekiplerinden Aston Villa'ya kiralanan yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu.

Relevo'da yer alan habere göre, Villarreal'in, İtalyan futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

KİRALIK OLARAK DÜŞÜNÜYORLAR

İspanyol basınındaki haberde, Villarreal'in bu transferi kiralık olarak düşündüğü kaydedildi.

Galatasaray'ın Zaniolo için Roma'ya 15 milyon euro ödediği, Villarreal için şu anda böyle bir ödemenin söz konusu olmadığı ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör