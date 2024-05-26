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Fenerbahçe 6-0 İstanbulspor: FB İstanbulspor canlı maç özeti! Sarı Kanarya şampiyonluğa veda etti

Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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Fenerbahçe 6-0 İstanbulspor: FB İstanbulspor canlı maç özeti! Sarı Kanarya şampiyonluğa veda etti

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0'lık farklı bir skorla mağlup etti. Kanarya rakibine karşı sahadan galip ayrılsa da şampiyonluk umutlarına veda etti. İşte FB İstanbulspor maç özeti…

Süper Lig'in son haftasında adeta futbol şöleni yaşandı! Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0'lık farklı bir skorla mağlup ederek sezona fırtına gibi veda etti. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe puanını 99'a çıkarsa da, son haftalarda zirveye yükselen Konyaaspor'un Galatasaray'ı 3-1 yenmesiyle şampiyonluk umutları suya düştü.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR CANLI MAÇ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

Kanarya kritik maçtan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

Mücadelede Fenerbahçe adına gol perdesini 8. dakikada penaltıdan Dzeko açtı.

Ardından 15. dakikada Szymanski skoru 2-0'a getirdi.

35. dakikada bu kez Tadic kaydettiği gol ile skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarı bu gollerle Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 66. dakikada Osayı-Samuel kaydettiği gol ile skoru 4-0 yaptı.

76. dakikada bu sefer sahneye Serdar Dursun çıktı ve takımının 5. golünü kaydetti.

Dakikalar 78'i gösterdiğinde King skoru 6-0 yapan isim oldu.

Bu gollerle Fenerbahçe rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti.

Kanarya rakibini 6-0'lık skorla mağlup etse de bu skor sarı-lacivertlilere yetmedi.

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 102 puanın ardından 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı.

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