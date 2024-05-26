Fenerbahçe 6-0 İstanbulspor: FB İstanbulspor canlı maç özeti! Sarı Kanarya şampiyonluğa veda etti

Süper Lig'in son haftasında adeta futbol şöleni yaşandı! Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0'lık farklı bir skorla mağlup ederek sezona fırtına gibi veda etti. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe puanını 99'a çıkarsa da, son haftalarda zirveye yükselen Konyaaspor'un Galatasaray'ı 3-1 yenmesiyle şampiyonluk umutları suya düştü.