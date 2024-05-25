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Almanya Kupası'nı Bayer Leverkusen kazandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Almanya Kupası’nı Bayer Leverkusen kazandı

Almanya Kupası finalinde Kaiserslautern'i 1-0 yenen Bayer Leverkusen, şampiyon oldu.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Bayer Leverkusen'e kupayı getiren golü 17. dakikada Granit Xhaka attı.

Bundesliga'da tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Xabi Alonso'nun öğrencileri, sezonu iki kupayla kapadı.

51 maçlık yenilmezlik serisiyle Avrupa rekoru kıran Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Atalanta'ya 3-0 mağlup olmuştu.

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