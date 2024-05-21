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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor!

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon belli oluyor!

Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupası 22 Mayıs Çarşamba günü sahibini buluyor.

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