Alanyaspor'dan farklı galibiyet!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR
52. dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Mamadou'nun ceza sahası yaptığı ortada, arka dierkte topla buluşan Sambissa'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlığı güçlükle kurtardı.
55. dakikada Alanyaspor 4. golü buldu. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Janvier, topu Balkovec'e verdi. Bu futbolcunun uzaktan sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alp Arda'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-0
67. dakikada Alanyaspor farkı beşe çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ortasında arka dierkte Ahmed Hassan, gelişine yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 5-0
70. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Novais'in savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.
90+3. dakikada Alanyaspor farkı altıya çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortada, arka direkte topa iyi yükselen Oğuz Aydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 6-0
Alanyaspor, karşılaşmayı 6-0 kazandı.
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