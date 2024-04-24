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Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'a büyük şok

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Fenerbahçe’nin eski hocası Jorge Jesus’a büyük şok

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve bu sezon Al Hilal'le üst üste 34 maç kazanarak dünya rekoru kıran Jorge Jesus, büyük bir şok yaşadı. Portekizli teknik adam Asya Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Al Ain'e elendi.

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