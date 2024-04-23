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Süper Lig'de Sergio Ramos bombası! İstanbul devi harekete geçti

Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Süper Lig’de Sergio Ramos bombası! İstanbul devi harekete geçti

Futbol tarihinin en başarılı defans oyuncuları arasında gösterilen İspanyol yıldız Sergio Ramos, kariyerinin son dönemini Süper Lig'te tamamlayabilir. Yaz transfer döneminde altyapısında çıktığı Sevilla'ya transfer olan Ramos için Süper Lig devi harekete geçti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ekipleri, sezonun bitimine kısa bir süre kala yeni sezon için çalışmalarına başladı.

İSTANBUL DEVLERİ YILDIZ TAKVİYESİ PEŞİNDE!

Gelecek yıl şampiyonluk için yarışacak olan İstanbul devleri, kadrolarına yıldız takviyelerinde bulunmak istiyor.

SÜPER LİG'E GELEBİLİR

Futbolda tarihin en iyi savunmacıları arasında gösterilen Sergio Ramos, kariyerinin son döneminde Süper Lig'e gelebilir.

Sergio Ramos, sezon başında da Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı.

FLAŞ HAMLE

Sezon sonunda Sevilla'daki sözleşmesi noktalanacak olan tecrübeli futbolcu için flaş bir hamle gerçekleşti.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ

Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Sergio Ramos transferi için gaza bastı.

Öte yandan yıldız oyuncuya Suudi Arabistan cephesinden de taliplerin olduğu biliniyor.

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