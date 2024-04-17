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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe!

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında ÇBK Mersin'i 80-56 yenerek seriyi 3-0'a getirdi ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin'i deplasmanda 80-56 yenerek seriyi 3-0'a taşıyan Fenerbahçe Alagöz Holding, düzenlenen törende şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Ligde üst üste 6. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet, müsabakanın bitişiyle büyük sevinç yaşadı.

Maçın ardından düzenlenen törende, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, ÇBK Mersin'in oyuncularına madalyalarını verdi.

Sonrasında sarı-lacivertli oyuncular alkışlarla tören alanına geldi.

Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Fenerbahçeli Natasha Howard, ödülünü Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe'nin elinden aldı.

Fenerbahçeli basketbolculara madalyalar verildikten sonra kaptan Alperi Onar, TBF Başkan Vekili Ömer Onan'ın takdim ettiği kupayı takım arkadaşlarıyla havaya kaldırdı.

Süper Lig'de 18. şampiyonluğunu kutlayan İstanbul ekibinin oyuncuları, törenin ardından mutluluklarını tribündeki taraftarlarla paylaştı.

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