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TFF'den seçim tarihi açıklaması: 18 Temmuz 2024'te yapılacak

Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
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TFF’den seçim tarihi açıklaması: 18 Temmuz 2024’te yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Nisan 2024 tarihinde seçimli olağan genel kurul yapılacağını açıkladı.

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