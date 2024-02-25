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A Milli Erkek Basketbol Takımı İzlanda'yı devirdi

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Giriş Tarihi: 25.02.2024 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
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A Milli Erkek Basketbol Takımı İzlanda’yı devirdi

Son dakika... A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı 76-75 yendi.

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