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Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi tamamlandı

SPOR
Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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Son dakika | Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura çekimi tamamlandı

Son dakika spor haberleri... Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu.

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