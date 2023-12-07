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Sivasspor Arnavutköy maç sonucu: 2-1

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Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Sivasspor Arnavutköy maç sonucu: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Sivasspor sahasında Arnavutköy'ü konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip üst tura adını yazdırdı. İşte maçın golleri...

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