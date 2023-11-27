SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! 27 Kasım 2023 Sivasspor - Trabzonspor canlı şifresiz maç izle!

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Trabzonspor maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mu Aleks Taşçıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak.