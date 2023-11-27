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SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! 27 Kasım 2023 Sivasspor - Trabzonspor canlı şifresiz maç izle!

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SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! 27 Kasım 2023 Sivasspor - Trabzonspor canlı şifresiz maç izle!

"Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı" şeklinde araştırmalar hız kazanmış durumda. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı şifresiz mi, nasıl izlenir? İşte maç hakkında merak edilenler...

"Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı" şeklinde araştırmalar hız kazanmış durumda. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı şifresiz mi, nasıl izlenir? İşte maç hakkında merak edilenler...

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor Trabzonspor maçı, 27 Kasım 2023 Pazartesi günü yani bu akşam BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Trabzonspor maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mu Aleks Taşçıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Trabzonspor , Sivas'ta oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 7 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Sivas'ta oynanan maçı ise ev sahibi takım 4-1 kazanmıştı.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Sivasspor:

Trabzonspor: M. Taha, Denswil, Baniya, Eren, M.Can, Bakasetas, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Vişça, Onuachu

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