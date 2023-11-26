FB MAÇI CANLI İZLE! 26 Kasım 2023 Fenerbahçe Karagümrük maçı şifresiz mi, nasıl izlenir? Canlı yayın bilgileri...
"Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında büyük bir heyecan yaşanacak. Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İşte, FB- Karagümrük maçı canlı yayın linki!
Fenerbahçe-Karagümrük maçı canlı şifresiz izle! Bu haftanın önemli mücadelelerinden biri, Fenerbahçe ile Karagümrük arasında gerçekleşecek. İki takımın kozlarını paylaşacağı bu karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İşte maç hakkında merak edilenler...
FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı 26 Kasım Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
https://beinsports.com.tr/
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.
KARAGÜMRÜK: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Feghouli, Mendes, Eysseric, Rohden, Can, Güven.
ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe ile Fatik Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.
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- FB MAÇI CANLI İZLE! 26 Kasım 2023 Fenerbahçe Karagümrük maçı şifresiz mi, nasıl izlenir? Canlı yayın bilgileri...
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