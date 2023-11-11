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HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 11 Kasım 2023 Hatayspor GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
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HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 11 Kasım 2023 Hatayspor GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

"Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izle" şeklinde araştırmalar yapılıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Hatayspor - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Bu akşam oynanacak olan mücadele, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Bahattin Şimşek'in yöneteceği karşılaşma, büyük bir heyecana sahne olacak. Peki, Hatayspor Galatasaray maçı şifresiz mi, nasıl izlenir? İşte, maç hakkında merak edilenler...

Hatayspor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerinden biri bu akşam oynanacak. Lider Galatasaray, 12. hafta kapsamında Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, zirvedeki yerini koruyarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İşte, Hatayspor GS maçı canlı yayın bilgileri...

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor - Galatasaray maçı bugün saat 19:00'da oynanacak.

HATAYSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Matondo, Aabid, Rivas, Görkem, Lamkel, Dadashov.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Kerem, Zaha, Icardi.

BAHATTİN ŞİMŞEK DÜDÜK ÇALACAK

Hatayspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

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