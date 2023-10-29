29 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI! 29 Ekim Pendikspor Fenerbahçe maçı canlı izle! İlk 11'ler...

PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI! 29 Ekim Pendikspor Fenerbahçe maçı canlı izle! İlk 11'ler...

SPOR
Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
ABONE OL
PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI! 29 Ekim Pendikspor Fenerbahçe maçı canlı izle! İlk 11’ler...

Trendyol Süper Lig'de büyük heyecan devam ediyor. Fenerbahçe bugün Pendikspor'a konuk olacak. Ligde 9 maçta 9 galibiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galip ayrılarak üst üste 10. zaferini elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise maçın detaylarını araştırıyor. Peki Pendikspor Fenerbahçe maçı canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte detaylar...

Pendikspor-Fenerbahçe maçı canlı yayını için geri sayım sürerken, bu önemli karşılaşmanın özel bir ayrıntısı gün yüzüne çıkmış durumda. Sarı-lacivertliler, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan bir forma ile sahada yer alacaklar. İşte, Pendikspor Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri...

PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor - Fenerbahçe maçı 29 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor Fenerbahçe maçı Bein Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ!

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

FENERBAHÇE'DEN 100. YIL FORMASI!

Fenerbahçe, Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel bir forma tasarlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, bu formayı Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Siltaş Pendikspor karşılaşmasında giyecek.

"SONSUZA DEK CUMHURİYET"

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçemiz, en büyük bayramımızın 100. yıl dönümü için tasarımında tarihimizden kesitlerin yer aldığı özel bir forma hazırladı.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde,

29 Ekim 2023 Pazar günü oynayacağımız Siltaş Yapı Pendikspor maçında gururla taşıyacağımız formamızda;

İlkeleri ve fikirleriyle hedeflerimize ışık tutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi, 1923 yılında terlettiğimiz formadan ilham alınarak efsane çubuklunun tam önünde yer alıyor.

Formamızın yakasındaki ipler, özgürlüğü uğruna birbirine kenetlenen, kadınıyla, erkeğiyle bağımsızlık mücadelesi veren kahraman halkımızı temsil ediyor.

Her bir çizgisi bir hikayenin parçası olan formamızın arkasında ise Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm fertleri için 'imza' bir fotoğraf yer alıyor;

Formamız, kayıtsız şartsız egemenlik temellerinin atıldığı, demokrasinin ve milletin en sağlam dayanağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde Cumhuriyetimizin 6. yılında çekilen tarihi fotoğrafı taşıyor…

Sonsuza dek Cumhuriyet!"

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA