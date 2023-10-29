PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI! 29 Ekim Pendikspor Fenerbahçe maçı canlı izle! İlk 11'ler...
Trendyol Süper Lig'de büyük heyecan devam ediyor. Fenerbahçe bugün Pendikspor'a konuk olacak. Ligde 9 maçta 9 galibiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galip ayrılarak üst üste 10. zaferini elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise maçın detaylarını araştırıyor. Peki Pendikspor Fenerbahçe maçı canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte detaylar...
Pendikspor-Fenerbahçe maçı canlı yayını için geri sayım sürerken, bu önemli karşılaşmanın özel bir ayrıntısı gün yüzüne çıkmış durumda. Sarı-lacivertliler, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan bir forma ile sahada yer alacaklar. İşte, Pendikspor Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri...
PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Pendikspor - Fenerbahçe maçı 29 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Pendikspor Fenerbahçe maçı Bein Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ!
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
FENERBAHÇE'DEN 100. YIL FORMASI!
Fenerbahçe, Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel bir forma tasarlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, bu formayı Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Siltaş Pendikspor karşılaşmasında giyecek.
"SONSUZA DEK CUMHURİYET"
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçemiz, en büyük bayramımızın 100. yıl dönümü için tasarımında tarihimizden kesitlerin yer aldığı özel bir forma hazırladı.
Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde,
29 Ekim 2023 Pazar günü oynayacağımız Siltaş Yapı Pendikspor maçında gururla taşıyacağımız formamızda;
İlkeleri ve fikirleriyle hedeflerimize ışık tutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi, 1923 yılında terlettiğimiz formadan ilham alınarak efsane çubuklunun tam önünde yer alıyor.
Formamızın yakasındaki ipler, özgürlüğü uğruna birbirine kenetlenen, kadınıyla, erkeğiyle bağımsızlık mücadelesi veren kahraman halkımızı temsil ediyor.
Her bir çizgisi bir hikayenin parçası olan formamızın arkasında ise Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm fertleri için 'imza' bir fotoğraf yer alıyor;
Formamız, kayıtsız şartsız egemenlik temellerinin atıldığı, demokrasinin ve milletin en sağlam dayanağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde Cumhuriyetimizin 6. yılında çekilen tarihi fotoğrafı taşıyor…
Sonsuza dek Cumhuriyet!"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI! 29 Ekim Pendikspor Fenerbahçe maçı canlı izle! İlk 11'ler...
- MSÜ sınavı ne zaman 2024? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM sınav takvimi...
- Bu akşam Yargı dizisi var mı? Yargı yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? 29 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı...
- Torba Yasa ne zaman açıklanacak? 100 bin Taşeron işçiye kadro, 5 yıl erken emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi! 2. Torba Yasa maddeleri ve içeriği...
- 5 BİN TL İKRAMİYE (4A, 4B, 4C) ÖDEME GÜNLERİ! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi o tarihte yatacak! Tahsis numarasına göre 5000 TL ödemeleri...
- Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! 57 şehri geride bıraktı! O ilçenin nüfusu...
- Pendikspor - Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? ⚽29 Ekim 2023 FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK...
- Evde bakım maaşı 2024 Ocak ayında ne kadar olacak? Zamlı maaşlar ortaya çıktı!
- Bankalar duyurdu! Faiz oranları değişti! 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödeme miktarı...
- Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...
- Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...