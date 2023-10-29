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Pendikspor - Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? ⚽29 Ekim 2023 FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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Pendikspor - Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? ⚽29 Ekim 2023 FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

"Pendikspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Süper Lig'in 10. haftasında Türk futbolunun köklü takımlarından Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanına konuk olacak. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler ve Fenerbahçe taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Peki, Pendikspor FB maçı bugün saat kaçta? İşte, canlı yayın maç bilgileri...

"Pendikspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu motorlarında hız kazandı. Süper Lig'in 10. haftasında Türk futbolunun köklü takımlarından Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanına konuk olacak. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler ve Fenerbahçe taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Peki, Pendikspor FB maçı bugün saat kaçta?

PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Fenerbahçe maçı 29 Ekim (Bugün) Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK!

Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra Ludogorets karşısında sakatlanan Djiku da takımdaki yerini alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER!

İsmail Kartal'ın takımını; Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko 11'i ile sahaya sürmesi bekleniyor.



Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı.



Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

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