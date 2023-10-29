Pendikspor - Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? ⚽29 Ekim 2023 FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

"Pendikspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu motorlarında hız kazandı. Süper Lig'in 10. haftasında Türk futbolunun köklü takımlarından Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanına konuk olacak. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler ve Fenerbahçe taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Peki, Pendikspor FB maçı bugün saat kaçta?