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Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa final maçı nerede? TFF detayları açıkladı!

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Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa final maçı nerede? TFF detayları açıkladı!

"Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Uzun bir bekleyiş sona erdi ve Türkiye'nin en büyük futbol heyecanlarından biri olan Süper Kupa finali için tarih ve mekan belli oldu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, bu prestijli karşılaşma için karşı karşıya gelecekler. Peki, Süper Kupa finali nerede oynanacak 2023?

Süper Lig'in 2022/2023 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, bu prestijli müsabakada karşı karşıya gelecekler. Taraftarlar arasında büyük heyecan yaratan bu karşılaşmanın yeri ve tarihi merak konusu olmuştu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu detayları açıkladı. Peki, "Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte, cevabı...

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI HANGİ TARİHTE, NEREDE OYNANACAK?

AA'nın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

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GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ SAAT KAÇTA?

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır.

7. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.

Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.

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