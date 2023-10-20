Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa final maçı nerede? TFF detayları açıkladı!

Süper Lig'in 2022/2023 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, bu prestijli müsabakada karşı karşıya gelecekler. Taraftarlar arasında büyük heyecan yaratan bu karşılaşmanın yeri ve tarihi merak konusu olmuştu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu detayları açıkladı. Peki, "Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte, cevabı...