MANCHESTER UNITED-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 3 Ekim 2023 Manchester United-Galatasaray maçı canlı izle!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin tek temsilcisi olan Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag ile oynadığı 2-2 beraberlik sonrasında İngiltere'ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu kez Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Türk futbolseverler ve Galatasaray taraftarları, bu önemli mücadeleyi heyecanla bekliyor. İşte, Manchester United-Galatasaray maçı canlı izle linki!
Manchester United-Galatasaray maçı şifresiz izle! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, İngiltere'de sahaya çıkıyor! Maçı detayları ise futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte, GS maçı Exxen canlı izle ekranı!
MANCHESTER UNITED-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 3 Ekim 2023 Salı TSİ saat 22.00'de oynanmaya başlayacak.
Heyecanlı karşılaşmada Slovakyalı hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.
MANCHESTER UNITED-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
GS maçının ve tüm Avrupa maçlarının canlı yayın kanalı EXXEN olarak belirlendi.
MUHTEMEL 11'LER
MANCHESTER UNİTED: Onana, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Antony, Fernandes, Rashford, Hojlund
GALATASARAY: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
MANCHESTER UNİTED GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETİ NE KADAR?
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Kupası ve Konferans Ligi'ni seyretmek isteyenler için Exxenspor aylık ücreti 157,08 TL olarak belirlenmiştir.
Exxenspor paketi satın alanlar Avrupa Kupaları mücadelesinin yanı sıra Hollanda Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'ni takip edebiliyor. İşte, güncel Exxen üyelik paketleri;
Normal dijital platform ücreti reklamlı aylık 84,50 TL
Yıllık 70,40 TL x12
Reklamlı Exxen Spor paketi aylık 157 TL
Reklamsız Exxen Spor aylık paket 184 TL
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- MANCHESTER UNITED-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 3 Ekim 2023 Manchester United-Galatasaray maçı canlı izle!
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