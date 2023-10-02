"Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? Manu - GS saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sarı kanaryaların UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi devam ediyor. İngiliz devi "Kırmızı Şeytanlara" konuk olacak olan sarı kırmızılı temsilcimiz maç öncesi hazcılıklarına hız kesmeden sürüyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...