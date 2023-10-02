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Haberler Spor Haberleri Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? Manu - GS saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? Manu - GS saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

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Giriş Tarihi: 02.10.2023
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Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? Manu - GS saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

"Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip İngiltereli rakibine konuk olacak. Okan Buruk yönetimindeki takım avantajlı bir skorla galip gelmek için kolları sıvadı. İşte heyecanla beklenen karşılaşma için detaylar...

"Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? Manu - GS saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sarı kanaryaların UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi devam ediyor. İngiliz devi "Kırmızı Şeytanlara" konuk olacak olan sarı kırmızılı temsilcimiz maç öncesi hazcılıklarına hız kesmeden sürüyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

MANCHESTER UNİTED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de oynanacak.

MANCHESTER UNİTED GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Exxen ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ GÜNLERİ

3 EKİM ÇARŞAMBA

Manchester United - Galatasaray

24 EKİM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Bayern Münih

8 KASIM ÇARŞAMBA

Bayern Münih- Galatasaray

29 KASIM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Manchester United

12 ARALIK ÇARŞAMBA

Kopenhag - Galatasaray

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