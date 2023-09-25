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Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final tarihi açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 25.09.2023
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Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final tarihi açıklandı mı?

"Süper Kupa finali ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı, Galatasaray-Fenerbahçe maçını heyecanla bekleyen futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin tarihi merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...

"Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Kupa'nın sahibini bulacağı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanacak tarihle birlikte, kupanın final tarihi belli olacak. İşte konu hakkında detaylar...

TFF SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

TFF Süper Kupa mücadelesi 2023-2024 sezonunun devre arasında yapılacak. Karşılaşmanın oynanacağı stadyum ve tarih ise daha sonra belirlenecek.

Bu dev müsabakanın tarih bilgisi netlik kazanınca haberimizde yer vereceğiz.

TFF'DEN SÜPER KUPA FİNALİ AÇIKLAMASI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesi, 2023-2024 sezonunun devre arasında yapılacak.

TFF'nin konuya dair açıklaması ise şu şekilde;

"UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının salı/çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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