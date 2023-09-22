Filenin Sultanları voleybol maçı saat kaçta? 22 Eylül 2023 Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda?
Türkiye-Brezilya maçı, sporseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki beşinci maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka, Türkiye için büyük bir öneme sahip ve galibiyet, takımımıza büyük bir avantaj sağlayacak. İşte, Türkiye Brezilya voleybol maçı hakkında detaylar...
"Türkiye-Brezilya maçı saat kaçta?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki beşinci maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka, Türkiye için büyük bir öneme sahip ve galibiyet, takımımıza büyük bir avantaj sağlayacak. İşte, Türkiye Brezilya voleybol maçı hakkında detaylar...
TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye - Brezilya milli voleybol maçı 22 Eylül'de yapılacak. TSİ 10.00'da başlayacak maç TRT Spor ekranlarında olacak. Müsabaka Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ
22 Eylül Cuma
10.00: Türkiye - Brezilya
23 Eylül Cumartesi
13.30: Türkiye - Japonya
24 Eylül Pazar
10.00: Türkiye - Belçika
2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ TÜRKİYE PUAN DURUMU
1- Türkiye / 12 Puan (4 maç)
2- Brezilya / 8 Puan (3 maç)
3- Japonya / 6 Puan (2 maç)
4- Porto Riko / 3 Puan (2 maç)
5- Belçika / 3 Puan (3 maç)
7- Arjantin / 0 Puan (2 maç)
6- Bulgaristan / 1 Puan (3 maç)
8- Peru / 0 Puan (3 maç)
A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna
B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru
PARİS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ GRUPLARI
C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD
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- Filenin Sultanları voleybol maçı saat kaçta? 22 Eylül 2023 Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda?
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