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Filenin Sultanları voleybol maçı saat kaçta? 22 Eylül 2023 Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Filenin Sultanları voleybol maçı saat kaçta? 22 Eylül 2023 Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda?

Türkiye-Brezilya maçı, sporseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki beşinci maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka, Türkiye için büyük bir öneme sahip ve galibiyet, takımımıza büyük bir avantaj sağlayacak. İşte, Türkiye Brezilya voleybol maçı hakkında detaylar...

"Türkiye-Brezilya maçı saat kaçta?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki beşinci maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka, Türkiye için büyük bir öneme sahip ve galibiyet, takımımıza büyük bir avantaj sağlayacak. İşte, Türkiye Brezilya voleybol maçı hakkında detaylar...

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Brezilya milli voleybol maçı 22 Eylül'⁬de yapılacak. TSİ 10.00'da başlayacak maç TRT Spor ekranlarında olacak. Müsabaka Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ

22 Eylül Cuma

10.00: Türkiye - Brezilya

23 Eylül Cumartesi

13.30: Türkiye - Japonya

24 Eylül Pazar

10.00: Türkiye - Belçika

2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ TÜRKİYE PUAN DURUMU

1- Türkiye / 12 Puan (4 maç)

2- Brezilya / 8 Puan (3 maç)

3- Japonya / 6 Puan (2 maç)

4- Porto Riko / 3 Puan (2 maç)

5- Belçika / 3 Puan (3 maç)

7- Arjantin / 0 Puan (2 maç)

6- Bulgaristan / 1 Puan (3 maç)

8- Peru / 0 Puan (3 maç)

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

PARİS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ GRUPLARI

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD

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