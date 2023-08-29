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Fredrik Midtsjö'nün yeni takımı belli oldu! İşte Pendikspor'un Galatasaray'a ödeyeceği rakam...

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Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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Fredrik Midtsjö’nün yeni takımı belli oldu! İşte Pendikspor’un Galatasaray’a ödeyeceği rakam...

Galatasaray forması giyen Fredrik Midtsjö, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor ile anlaşma sağladı. İstanbul ekibi bu transfer için Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis ödeyecek. İşte detaylar...

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Norveçli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'la anlaşma sağladı. Midtsjö, Pendikspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

3 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

İstanbul temsilcisi, deneyimli orta saha oyuncusu için Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 30 yaşındaki futbolcunun Molde ile oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından Pendikspor'a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

3.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Galatasaray, Midtsjö'yü geçen sezon AZ Alkmaar'dan 3.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı forma altında 28 maça çıkan Norveçli futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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