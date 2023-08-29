Fredrik Midtsjö’nün yeni takımı belli oldu! İşte Pendikspor’un Galatasaray’a ödeyeceği rakam...

3 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

İstanbul temsilcisi, deneyimli orta saha oyuncusu için Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 30 yaşındaki futbolcunun Molde ile oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından Pendikspor'a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.