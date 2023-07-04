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Çağlar Söyüncü Atletico Madrid için imzaya gidiyor!

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Giriş Tarihi: 04.07.2023
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Çağlar Söyüncü Atletico Madrid için imzaya gidiyor!

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Genç yıldız İspanya’nın dev takımlarından Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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