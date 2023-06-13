A Milli Futbol Takım Letonya maçının hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 16 Haziran Cuma günü deplasmanda Letonya ile yapacağı maçların hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Cenk Tosun idmanı izlerken, A Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, antreman sırasında milli yıldız Arda Güler ile bir süre konuştu.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın tamamı basına açık gerçekleştirildi.
Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinden sakatlığı süren Çağlar Söyüncü ve tedbir amaçlı dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu antrenmanda yer almadı.
Dün gerçekleştirilen idmanda izinli olduğu için yer almayan Hakan Çalhanoğlu ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Antrenman sırasında boyun spazmı yaşayan Ozan Kabak ise tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı.
CENK TOSUN İDMANI İZLEDİ
Sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosunda yer almayan Cenk Tosun, ay-yıldızlı ekibin idmanını ziyaret etti. Saha kenarına gelen ve antrenmanı izleyen Cenk, teknik ekiple de bir süre sohbet etti.
KUNTZ, ARDA GÜLER İLE BİR SÜRE KONUŞTU
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, antrenman sırasında milli futbolcu Arda Güler ile bir süre görüştü. Kuntz'un, Arda'ya uyarılarda bulunduğu görülürken, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da Arda'yla yakından ilgilendi.
Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarım sahada taktik maçla sürdü. Antrenman tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.
Ay-yıldızlı ekip yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak ve saat 14.45'te kalkacak uçakla Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket edecek.
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