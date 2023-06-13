A Milli Futbol Takım Letonya maçının hazırlıklarını sürdürdü

KUNTZ, ARDA GÜLER İLE BİR SÜRE KONUŞTU

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, antrenman sırasında milli futbolcu Arda Güler ile bir süre görüştü. Kuntz'un, Arda'ya uyarılarda bulunduğu görülürken, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da Arda'yla yakından ilgilendi.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarım sahada taktik maçla sürdü. Antrenman tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Ay-yıldızlı ekip yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak ve saat 14.45'te kalkacak uçakla Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket edecek.