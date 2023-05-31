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İngiltere'de sezonun en iyi teknik direktörü Josep Guardiola!

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Giriş Tarihi: 31.05.2023
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İngiltere’de sezonun en iyi teknik direktörü Josep Guardiola!

Bu sezon Manchester City’nin şampiyonluk başarısında büyük rol oynayan İspanyol teknik direktörü Josep Guardiola, İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi. Guardiola, rakipleri Mikel Arteta, Unai Emery, Eddie Howe, Roberto de Zerbi ve Marco Silva'yı geride bırakarak ödülü kazandı.

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Josep Guardiola, İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, oylamada Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Eddie Howe (Newcastle United), Roberto De Zerbi (Brighton) ve Marco Silva'yı (Fulham) geride bırakan Guardiola, sezonun en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Bu sezon Premier Lig'de şampiyon olan ve İngiltere Federasyon Kupası'nda finale kalan Manchester City'yi 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de taşıyan Guardiola, 2017-2018, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarının ardından kariyerinde 4. kez bu ödülü kazandı.

Guardiola, bu ödülü üçer kez elde eden Portekizli Jose Mourinho ve Fransız Arsene Wenger'i geride bıraktı. Sir Alex Ferguson, 11 kezle ödülü en fazla kazanan teknik direktör konumunda bulunuyor.

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