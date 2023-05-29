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Yıldız futbolcu Orkun Kökçü, ayrılık sinyali verdi! “Doğru teklif gelirse…"

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Giriş Tarihi: 29.05.2023
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Yıldız futbolcu Orkun Kökçü, ayrılık sinyali verdi! “Doğru teklif gelirse…

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan takımı Feyenoord ile yollarını ayırabileceğinin sinyallerini verdi. Kökçü, "Teknik direktörle iyi bir ilişkim var ama doğru kulüpten teklif gelirse kariyerimde bir sonraki adımı atmak istiyorum." dedi.

Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda kulübündeki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"DOĞRU KULÜPTEN TEKLİF GELİRSE..."

Hollanda'da sezonu şampiyon tamamlayan Feyenoord'da, teknik direktör Arne Slot ile iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen Orkun, doğru bir kulüpten teklif alması halinde transfer olabileceleğini ifade etti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu "Teknik direktörle iyi bir ilişkim var ama doğru kulüpten teklif gelirse kariyerimde bir sonraki adımı atmak istiyorum." diye konuştu.

Orkun Kökçü başta İngiltere Premier Lig ekipleri olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer gündeminde bulunuyor.

Orkun bu sezon Feyenoord'da 46 resmi maçta forma giydi. 12 gol atan Türk futbolcu, 5 de asist yaptı.

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