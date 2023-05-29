Yıldız futbolcu Orkun Kökçü, ayrılık sinyali verdi! “Doğru teklif gelirse…"

"DOĞRU KULÜPTEN TEKLİF GELİRSE..."

Hollanda'da sezonu şampiyon tamamlayan Feyenoord'da, teknik direktör Arne Slot ile iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen Orkun, doğru bir kulüpten teklif alması halinde transfer olabileceleğini ifade etti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu "Teknik direktörle iyi bir ilişkim var ama doğru kulüpten teklif gelirse kariyerimde bir sonraki adımı atmak istiyorum." diye konuştu.