Rizespor 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'de!
Spor Toto 1. Lig’de son hafta maçları heyecan dolu mücadeleler ile sonlandı. Süper Lig’e çıkan yükselme potasına giren ve bir alt lige düşen takımlar ise belli oldu. 1. Lig'de 38. hafta maçında Altınordu'yla golsüz berabere kalan Rizespor 1 sene sonra yeniden Süper Lig'e çıktı. Şampiyonluğu ligin bitimine birkaç hafta kala ilan eden Samsunspor sezonu lider olarak tamamlarken, Karadeniz ekibi Rizespor 2. sırada sezonu tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'de son maçların tamamlanmasıyla birlikte büyük bir heyecan sona erdi.
Sezonu lider tamamlayarak şampiyonluk kupasını alan Samsunspor, ligi 75 puanla tamamladı ve Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.
Büyük bir çekişmeye sahne olan 2'ncilik yarışında kazanan Rizespor oldu.
Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon düştüğü Spor Toto 1. Lig'de sıralamayı 68 puanla 2. sırada tamamladı ve Samsunspor'un ardından bir üst lige çıkmayı hak kazandı.
Rizespor bu heyecanlı yolda çıktığı 36 maçta; 18 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 14 beraberlik alırken, rakip kale 64 gol attı ve 35 golü kendi ağlarında gördü.
PLAY-OFF MAÇLARI BELLİ OLDU
Süper Lig'e yükselme için play-off maçları oynayacak 5 takım ise sırasıyla Pendikspor, Bodrumspor, Sakaryaspor, Eyüpspor ve Göztepe oldu.
KÜME DÜŞEN TAKIMLAR KESİNLEŞTİ
Spor Toto 1. Lig'i 16. sırada tamamlayan Altınordu, 17. sırada tamamlayan Adanaspor, 18. sırada tamamlayan Denizlispor ve 19. sırada tamamlayan Yeni Malatya ise TFF 2. Lig'e düştü.
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